Jagiellonia Białystok uczy młodzież na spotkaniach w szkołach

7 marca, 2023

Fot. Hanna Kość Fot. Hanna Kość

Piłkarze Jegiellonii Białystok angażują się w spotkania z młodzieżą. We wtorek (07.03) odwiedzili IV Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku.

Opowiadali o swojej karierze i klubie, odpowiadali także na pytania uczniów.

– Uczniowie zadawali ciekawe pytania i takie nieoczywiste. Świadczy to o tym, że są inteligentni i mają wyczucie. Chcemy pokazać, że piłka nożna to coś, w czym młoda osoba może się spełniać, ale z drugiej strony pokazujemy, że to jest ciężka praca – mówi Michał Pazdan.

Na zakończenie spotkania 10-ciu uczniów wygrało bilety na najbliższy mecz z Górnikiem Zabrze.

Poza taką formą spotkań Jagiellonia Białystok zaangażowała się także w dwa inne projekty społeczne.

– „Stop zwolnieniem z WF” to jeden projekt. Bardzo nam zależy, ale po okresie pandemii zachęcić młodzież do ruchu. Myślę, że wspólne zajęcia ze sportowymi idolami, czyli piłkarzami Jagiellonii, jest dodatkowym wabikiem dla młodzieży, aby w lekchach WF uczestniczyć. Drugi projekt „Trenuj angielski z Jagą” ma podnieść świadomość językową wśród młodzieży z całego województwa – tłumaczy Emil Kamiński z biura prasowego Jagiellonii Białystok.

Lista szkół, które w tym roku szkolnym odwiedzą Jagiellończycy już jest zamknięta. Placówki mogą się zgłaszać na zajęcia od września. (hk)