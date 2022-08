Jagiellonia Białystok. Strefa Zabaw podczas meczu z Miedzią

Sierpień 18, 2022

fot. Małgorzata Turecka fot. Małgorzata Turecka

Przed piłkarzami Jagiellonii Białystok kolejny domowy mecz. W piątek (19.08) w ramach szóstej kolejki PKO BP Ekstraklasy Żółto-Czerwonych czeka starcie z Miedzią Legnica.

Będzie to ósma potyczka drużyn w historii i dopiero trzecia w najwyższej klasie rozgrywkowej. W ostatnim starciu zespołów kilka lat temu Jagiellonia w ramach półfinału Pucharu Polski pokonała na własnym stadionie legniczan 2:1. Oba gole strzelił wówczas Taras Romanczuk.

Ostatni mecz, z Rakowem Częstochowa, podopieczni trenera Macieja Stolarczyka, zremisowali 2:2. Zespół zajmuje w tabeli czternaste miejsce, ma cztery punkty.

– Niewiele minęło od ostatniego spotkania z Rakowem Częstochowa. Nie ma co ukrywać, że ten mecz jest dla nas bardzo istotny w kontekście zarówno poprawy pozycji w tabeli, jak i naszych nastrojów. Jesteśmy przygotowani w stu procentach do tego spotkania. Zdajemy sobie sprawę z tego jaki styl prezentuje zespół z Legnicy, jaką przeszedł ewolucję i awansował z pierwszej ligi do ekstraklasy – mówi trener białostoczan.

Podczas meczu na najmłodszych kibiców czekać będzie moc atrakcji. W sektorze rodzinnym powstanie strefa zabaw. Dziecko będzie można tam zostawić na 45 minut przed meczem, a odebrać zaraz po zakończeniu spotkania. Na dzieci będą czekały m.in. zajęcia taneczne i ciekawe zabawy, jak np. tory przeszkód. Wśród atrakcji znajdą się także: darmowy popcorn dla najmłodszych, zaplatanie warkoczyków, malowanie twarzy, kolorowe tatuaże, bańki mydlane, balony dla najmłodszych oraz możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia z zawodnikiem. (mt)