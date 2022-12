Jagiellonia Białystok – spokojne utrzymanie, czy nerwowa runda wiosenna?

Grudzień 14, 2022

Kibice, a także piłkarze Jagiellonii Białystok przystępowali do tego sezonu ze sporymi nadziejami. Latem w klubie doszło do sporych zmian, a najważniejszą z nich było zatrudnienie Macieja Stolarczyka, który wcześniej pracował z młodzieżową reprezentacją Polski. Jak spisali się zawodnicy z Białegostoku w rundzie jesiennej?

Jagiellonia Białystok – analiza rundy jesiennej

Jagiellonia Białystok w udanym stylu rozpoczęła rozgrywki w Ekstraklasie, ponieważ 16 lipca zwyciężyła w rywalizacji z Piastem Gliwice. Podopieczni Macieja Stolarczyka nie potrafili jednak kontynuować takiej formy w kolejnych meczach. Pierwszą porażkę w tym sezonie zanotowali już w 2 meczu ligowym, w którym zmierzyli się z beniaminkiem z Łodzi. Piętą achillesową tego zespołu była przede wszystkim skuteczność, ponieważ Jagiellonia stworzyła sobie więcej dogodnych sytuacji do zdobycia gola, a ostatecznie to Widzew wyjechał z Białegostoku z 3 punktami. Podobną sytuację kibice Jagiellonii obejrzeli również w wyjazdowym spotkaniu z Pogonią Szczecin. Ponownie ekipa z Białegostoku stworzyła sobie więcej dogodnych sytuacji do strzelenia bramki, ale to gospodarze byli skuteczniejsi. Po 3 porażce z rzędu, którą Jagiellonia zanotowała w domowym starciu z Radomiakiem Radom część kibiców zaczęła wątpić w nowy projekt przy Słonecznej.

Przełomowym momentem w rundzie jesiennej, po którym Jagiellonia Białystok zaczęła grać zdecydowanie lepiej było spotkanie wyjazdowe z Rakowem Częstochowa. Podopieczni Macieja Stolarczyka zobaczyli, że skoro byli w stanie wyrwać punkty najlepszej drużynie w tym sezonie, to dlaczego nie mieliby grać w ten sposób również ze słabszymi rywalami. Jagiellonia od tego momentu zaczęła lepiej punktować, co było widać chociażby w rywalizacji z Miedzią Legnica, a także kolejnych meczach ligowych. Wystarczy wspomnieć, że od 14 sierpnia aż do 12 października ta drużyna nie przegrała żadnego spotkania we wszystkich rozgrywkach. Mowa tutaj zarówno o spotkaniach rozgrywanych w lidze, jak również w Pucharze Polski.

To właśnie zmagania pucharowe okazały się jednak kolejnym przełomowym momentem w rundzie jesiennej dla Jagiellonii Białystok. Mowa tutaj oczywiście o przegranej rywalizacji z Lechią Zielona Góra, o której trąbiła cała Polska. Po tym meczu forma Jagiellonii Białystok zdecydowanie się popsuła. Podopieczni Macieja Stolarczyka zanotowali aż 6 kolejnych meczów bez zwycięstwa na koncie, w tym aż 5 porażek.

Jagiellonia przed własną publicznością

Statystyki pokazują, że ekipa z Białegostoku o wiele lepiej radziła sobie przed własną publicznością aniżeli na wyjazdach. Jagiellonia w 9 rozegranych meczach wywalczyła 13 ligowych punktów. Warto również podkreślić, że bardzo dobrze spisywali się, jeśli chodzi o aspekt ofensywny, ponieważ zdobyli w tym czasie aż 17 bramek i tylko raków Częstochowa może się pochwalić lepszym wynikiem. Z pewnością, gdyby nie słaby początek i końcówka rozgrywek, ten wynik mógłby wyglądać jeszcze lepiej. O wiele gorzej było jednak w meczach wyjazdowych, o czym za chwilę.

Statystyki w meczach domowych:

• Jagiellonia Białystok wywalczyła 13 punktów w 9 meczach domowych.

• Jagiellonia strzeliła aż 17 bramek przed własną publicznością.

• Jagiellonia straciła 14 goli w meczach domowych, co jest drugim najgorszym wynikiem w lidze.

• Jaga przegrała w 2 ostatnich meczach domowych.

• 4 ostatnie mecze domowe tej drużyny zakończyły się wynikiem btts.

Problemy na wyjazdach

Jagiellonia Białystok okazała się jednym z najgorszych zespołów w lidze, jeśli chodzi o mecze wyjazdowe. Podopieczni Macieja Stolarczyka w 8 Rozegranych delegacjach wywalczyli zaledwie 5 punktów. Jakby tego było mało, nie udało im się zaliczyć ani jednego zwycięstwa, a nawet ostatnia w tabeli delegacji Miedź Legnica uzbierała przynajmniej jeden triumf.

Jagiellonia bez wątpienia musi popracować nad tym aspektem, ponieważ jeśli będzie nadal grać tak słabo na wyjazdach, to może nawet zaangażować się w bezpośrednią walkę o utrzymanie. Analizując jeszcze statystyki tego zespołu, warto zwrócić uwagę, że w meczach wyjazdowych z ich udziałem wpadało zdecydowanie mniej bramek, aniżeli przy ulicy Słonecznej. Bez wątpienia są to cenne wskazówki przed typowaniem tej drużyny w zakładach bukmacherskich online.

Statystyki na wyjazdach:

• Jagiellonia jest drugą najgorszą drużyną w lidze, jeśli chodzi o mecze rozgrywane na wyjazdach.

• Jagiellonia w 8 delegacjach wywalczyła tylko 5 punktów.

• Jagiellonia straciła aż 12 bramek w 8 meczach wyjazdowych.

• Jagiellonia nie wygrała żadnego meczu wyjazdowego w rundzie jesiennej.

• Jaga zanotowała 3 porażki w ostatnich 4 delegacjach.

Runda wiosenna – zapowiedź

Czego można się spodziewać po Jagiellonii Białystok w rundzie wiosennej? Trzeba przyznać, że terminarz meczów na początku roku nie jest najłatwiejszy. W pierwszym spotkaniu podopieczni Macieja Stolarczyka zmierzą się na wyjeździe z Piastem Gliwice, który przecież znajduje się w strefie spadkowej, więc z pewnością zrobi wszystko, aby wywalczyć komplet punktów. Później wyjazdowa rywalizacja z rewelacyjnym beniaminkiem z Łodzi, a następnie przed własną publicznością Jaga zagra z Pogonią Szczecin. Zakończeniem maratonu trudnych rywalizacji będzie 5. kolejka rundy wiosennej, w której zagrają na swoim boisku z Rakowem Częstochowa. Podczas rundy jesiennej ekipa z Białegostoku wywalczyła w tych 5 meczach dokładnie 4 punkty. Teraz będzie musiała jednak osiągnąć lepszy rezultat, ponieważ w przypadku tak słabego wyniku może nawet zakręcić się w okolicach strefy spadkowej.

Zakłady bukmacherskie już dzisiaj mają ofertę kursów głównych na pierwsze spotkanie rundy wiosennej, w którym Jagiellonia Białystok zmierzy się na wyjeździe z Piastem Gliwice. Proponowane przeliczniki wskazują, że faworytem tego meczu jest ekipa gospodarzy. Biorąc pod uwagę, jak słabo radzili sobie zawodnicy z Białegostoku w meczach wyjazdowych podczas rundy jesiennej nie sposób się temu dziwić. Być może jednak lepszą opcją do typowania tej rywalizacji będzie obstawianie bramek. Oba zespoły na początku rundy prawdopodobnie zagrają zachowawczo, ponieważ znajdują się w dolnych rejonach tabeli i zdają sobie sprawę, że każda porażka może być decydująca na koniec sezonu, dlatego też under może być tutaj dobrym rozwiązaniem, które pogodzi obie strony. Pogoda zapewne również nie będzie premiować ofensywnej gry.

Autor tekstu: Mateusz Nowak – Senior Project Manager, redaktor naczelny Zagranie.com, absolwent dziennikarstwa sportowego i zarządzania w sporcie na UAM i fan piłki nożnej! Na Twitterze – @Mati_N95