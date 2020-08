Jagiellonia Białystok. „Skupiamy się na pracy” – mówi nowy trener klubu

Sierpień 7, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

„Chcę, by zespół Jagiellonii miał swoją tożsamość i widoczny, rozpoznawalny styl” – mówi nowy trener żółto-czerwonych Bogdan Zając. Były asystent selekcjonera Adama Nawałki, szkoleniowcem białostockiego klubu jest od tygodnia. Na tym stanowisku zastąpił odwołanego przez klub Bułgara Iwajło Petewa.

Właśnie odbyła się pierwsza konferencja prasowa nowego trenera, na której odpowiadał na pytania dziennikarzy. M.in na to, jak zespół pod jego wodzą będzie grał w najbliższym sezonie.

– Wykonujemy pracę, którą ja narzucam, a od zawodników oczekuję realizacji pewnych założeń. Później będziemy to analizować, robić korekty co do tego, jak mamy zachowywać się w poszczególnych fazach gry. Chciałbym, żebyśmy później przekładali to na boisko i mówiono o nas, że mamy swoją tożsamość. Chcemy, żeby kibice to widzieli. Jak Jagiellonia gra mecz, chcę żeby każdy wiedział jak to u nas funkcjonuje, że mamy określony styl. Najważniejsze jednak są czyny, nie słowa. Dajmy czas zawodnikom, a niedługo już przekonamy się, jak to u nas wszystko funkcjonuje – mówił trener Zając.

Bogdan Zając podpisał z Jagiellonią roczny kontrakt, z opcją przedłużenia o kolejny sezon. (mt/mc)