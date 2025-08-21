Home Wiadomości Jagiellonia Białystok rozpoczyna walkę w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy

21 sierpnia, 2025

Jagiellonia Białystok rozpoczyna walkę w ostatniej rundzie kwalifikacji Ligi Konferencji Europy

Boisko. Źródło: Jagiellonia Białystok
Na te starcie czekało wielu kibiców. W pierwszym meczu ostatniej rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy Jagiellonia Białystok podejmie u siebie Dinamo Tirana. Spotkanie rozpocznie się w czwartek (21.08) o 20:15.

 

Emocji nie powinno zabraknąć. Mimo że faworytem jest mistrz Polski, to Dinamo Tirana pokazało już, że potrafi zaskoczyć. Albański zespół wyeliminował w poprzedniej rundzie silny Hajduk Split po dogrywce.

– Dinamo jeszcze nie ma rozgrywek ligowych i grają tylko w Europie. My jesteśmy dzisiaj na etapie łączenia i to są rzeczy, które my musimy rozumieć. Nie traktować tego jako wymówkę czy usprawiedliwienie, tylko po prostu umiejętnie tym zarządzać i też nasza rola tutaj sztabu w tym, żeby utrzymywać ten głód, utrzymywać możliwości fizyczne na dobrym poziomie, tak żeby w tym kluczowym etapie eliminacji, w który teraz wkraczamy, być w jak najlepszej dyspozycji – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiiellonii Białystok. 

Rewanżowe spotkanie pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Dinamo Tirano zaplanowano za tydzień na 28 sierpnia w Tiranie. (pj)

 

