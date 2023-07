Jagiellonia Białystok rozegra pierwszy domowy mecz w tym sezonie

27 lipca, 2023

Piłkarze Jagiellonii Białystok rozegrają w sobotę (29.07) swoje drugie spotkanie w nowym sezonie ekstraklasy. Będzie to jednocześnie pierwszy domowy mecz białostoczan. Przeciwnik – Puszcza Niepołomice to debiutant w ekstraklasie.

– To jest dla nas ważne spotkanie, jak każde inne. W Ekstraklasie nie ma łatwych meczów, każdy rywal ma swoją specyfikę, a my chcemy pokazywać siebie, własny styl. Mamy jasno określony cel na to spotkanie i chcemy nadać kierunek gry, naszym założeniem. Chcemy przeważać i to rywal ma się do nas dopasować – powiedział przed meczem z Puszczą Niepołomice trener Jagiellonii, Adrian Siemieniec.

Jagiellonia pierwsze swoje spotkanie w tym sezonie przegrała. Uległa mistrzom Polski – Rakowi Częstochowa 0:3. Puszcza Niepołomice pierwszy swój mecz – z Widzewem Łódź – także przegrała 2:3.

– Puszcza nie jest słabym zespołem, co prawda Raków to mistrz, ale i Puszcza ma swoje atuty. Oni grają prostymi środkami, wiedzą, że to jest ich droga i trzymają się planu. Puszcza przyjedzie do Białegostoku, ale to my musimy pokazać, kto jest gospodarzem, a kto przyjeżdża jako gość. Dobrze mi się grało u nas, na wyjazdach mieliśmy problemy, ale cieszę się, że wystąpimy przed własną publicznością. Teraz przed nami dwa mecze domowe, ale skupiamy się na Puszczy, nie myślimy o Widzewie. Mamy swój sposób grania, ale musimy na nich uważać, bo posiadają wysoki zespół. Puszcza jednak musi uważać na Jesusa i Nene – powiedział bramkarz Jagiellonii, Zlatan Alomerović.

Początek meczu o 17:30. (mt)