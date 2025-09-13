Jagiellonia Białystok remisuje z Piastem Gliwice. Gol Imaza i strata punktów w doliczonym czasie

13 września, 2025

źródlo: Jagiellonia

W sobotę 13 września 2025 roku Jagiellonia Białystok zremisowała na wyjeździe z Piastem Gliwice 1:1 w meczu 8. kolejki piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. Gola dla żółto-czerwonych zdobył Jesus Imaz, a gospodarze wyrównali w doliczonym czasie gry za sprawą Juande Rivasa.

Pierwsza połowa bez goli i przerwa z powodu pirotechniki

Po przerwie na mecze reprezentacji ligowcy wrócili na boiska. Spotkanie w Gliwicach było dla Jagiellonii pierwszym z serii czterech wyjazdowych meczów.

W pierwszej połowie podopieczni trenera z Białegostoku stworzyli sobie dwie groźniejsze sytuacje. Afimico Pululu najpierw nie trafił czysto w piłkę, a w 31. minucie jego celny strzał obronił bramkarz Piasta – Frantisek Plach.

Gospodarze również próbowali swoich sił, jednak w bramce Jagiellonii czujnie spisywał się Sławomir Abramowicz. Tuż przed przerwą sędzia Paweł Raczkowski musiał na kilka minut przerwać mecz. Powodem były race i zadymienie boiska – kibice Piasta świętowali w ten sposób 80-lecie klubu.

Czerwona kartka i gol Imaza

Druga połowa ułożyła się korzystnie dla Jagiellonii. Już kilka minut po wznowieniu gry drugą żółtą i w konsekwencji czerwoną kartkę obejrzał Quentin Boisgard z Piasta, który faulował Nene Pozo.

Grając w przewadze białostoczanie dopięli swego w 61. minucie. Po składnej akcji piłka trafiła do Jesusa Imaza, a Hiszpan pewnym strzałem pokonał bramkarza gospodarzy.

Strata punktów w doliczonym czasie

Gdy wydawało się, że Jagiellonia wywiezie z Gliwic komplet punktów, w doliczonym czasie gry gospodarze doprowadzili do wyrównania. Bramkę na 1:1 zdobył Juande Rivas, dając Piastowi remis przed własną publicznością.

(pc)