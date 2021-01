Jagiellonia Białystok. Remis na koniec zgrupowania w Belek

Styczeń 21, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Jagiellonia Białystok zremisowała w czwartek (21.01) 1:1 z rosyjskim Rotorem Wołgograd. Jedynego gola dla żółto-czerwonych, w 9. minucie spotkania, strzelił Martin Pospisil.

Był to piąty i zarazem ostatni sparing żółto-czerwonych podczas obozu przygotowawczego w tureckim Belek, i jednocześnie próba generalna przed wznowieniem rozgrywek PKO Ekstraklasy.

– Bardzo pożyteczna gra, bardzo dobry przeciwnik w sensie agresywności; też dobra jakość piłkarska. Widać było duże umiejętności indywidualne zawodników drużyny przeciwnej. Przy tej agresywności przeciwnika musieliśmy też sobie radzić. To spowodowało, że był to dobry poziom spotkania. Fajny sparingpartner, który dobrze przygotował nas do tego, co nas czeka – przyznał szkoleniowiec Jagiellonii, Bogdan Zając.

Bilans spotkań rozgrywanych podczas obozu przygotowawczego w Belek to trzy wygrane (z Zagłębiem Lubin 2:1, Radnickim Nisz 3:0 i młodzieżową drużyną Konyasporu 4:1), jedna przegrana (z KF Balkani 1:2) i jeden remis (z rosyjskim Rotorem Wołgograd 1:1).

Jagiellończycy zostaną w Turcji do piątku (22.01). Pierwszy mecz nowej rundy piłkarskiej ekstraklasy rozegrają 30 stycznia na wyjeździe z Lechią Gdańsk. (mt/mc)