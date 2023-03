Jagiellonia Białystok. Remis 1:1 z Miedzią Legnica

6 marca, 2023

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok zremisowała 1:1 z Miedzią Legnica. W 23 kolejce PKO BP Ekstraklasy gola dla Żółto-Czerwonych strzelił Rui Nene w 24 minucie meczu.

Maciej Stolarczyk, trener Jagiellonii Białystok, uważa, że oba zespoły nie są zadowolone z tego rezultatu.

– To co miało funkcjonować, czyli przewagi w środkowych strefach, to funkcjonowało. Mieliśmy problem z wejściem do strefy ataku i tam być bardziej groźnym. Myślę, że kontrola meczu do strzelonej bramki była na dobrym poziomie. Problem pojawił się kiedy bramkę straciliśmy i otworzyły się przestrzeni, w których Miedź stała się groźna – mówił Maciej Stolarczyk.

W trakcie meczu dwóch piłkarzy Jagiellonii doznało urazów. To Israela Puerto i Dusana Stojinovicia, którzy czekają na szczegółowe diagnozy lekarskie.

Aktualnie Jagiellonia Białystok jest na 14 pozycji w tabeli z 25 punktami. Następny mecz Duma Podlasia rozegra w sobotę (11.03) z Górnikiem Zabrze. (hk)