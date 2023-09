Jagiellonia Białystok przegrała ze Śląskiem Wrocław

4 września, 2023

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok straciła fotel lidera w tabeli PKO BP Ekstraklasy. W wyjazdowym meczu 7. kolejki przegrała 1:2 ze Śląskiem Wrocław. Gola dla Żółto-Czerwonych z rzutu karnego strzelił Bartłomiej Wdowik.

Aktualnie Jagiellonia zajmuje czwartą pozycję z 12 punktami.

– Uważam, że w pierwszej połowie zabrakło nam odpowiednich zachowań w fazie tego budowania, ataku pozycyjnego – mówi Adrian Siemieniec, trener Jgiellonii. – Mieliśmy kontrolę nad meczem poprzez posiadanie piłki, ale za mało otwieraliśmy sobie strefy i za mało zdobywaliśmy przestrzeni, przez co nie potrafiliśmy zdobyć pola karnego, a przez to nie stwarzaliśmy sytuacji. To był mecz tych dwóch zespołów w dobrym momencie i to był mecz na momenty.

Teraz Żółto-Czerwonych czeka dwutygodniowa pauza od ligowych gier. Następne spotkanie Jagiellonia Białystok rozegra 17 września z Radomiaka Radom. (hk)