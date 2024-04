Jagiellonia Białystok przegrywa z Cracovią, ale wciąż jest liderem

15 kwietnia, 2024

Fot. Jagiellonia Białystok Fot. Jagiellonia Białystok

Walczyli do końca, ale to nie wystarczyło. Żółto-czerwoni przegrali z Cracovią 1:3 w ramach 28. kolejki Ekstraklasy.

Jagiellonia Białystok od 16. minuty meczu grała w niedowadze po tym jak Adrian Dieguez otrzymał od sędziego czerwoną kartkę. Pomimo przegranej Duma Podlasia wciąż jest na 1 miejscu w tabeli.

– Niesamowici byli nasi kibice, tym bardziej jest nam przykro, że nie odpłaciliśmy im zwycięstwem – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Chciałem podziękować też drużynie za to, że walczyła do końca. Cieszę się, że się nie poddali. Oczywiście jesteśmy rozczarowani, że nie wygraliśmy, ale teraz musimy się zregenerować i przygotować do spotkania w Lublinie. Pojedziemy tam wygrać mecz.

Mecz na Stadionie Miejskim przy ul Słonecznej w Białymstoku obejrzało ponad 18 tysięcy kibiców żółto-czerwonych. Kolejne spotkanie Jagiellonia Białystok rozegra w Lublinie 20 kwietnia. (jł)