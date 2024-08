Jagiellonia Białystok przegrała 1:4 z Bodoe/Glimt i odpada z Ligi Mistrzów

14 sierpnia, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonii Białystok odpada z Ligi mistrzów. Przegrała z Bodoe/Glimt 1:4. Wcześniejszy mecz z norweskim zespołem zakończył się też porażką 0:1 dla mistrza Polski.

Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok, uważa, że przegraliśmy z lepszym zespołem.

– W tym meczu były fragmenty, w których naprawdę dobrze graliśmy i ten mecz naprawdę był wyrównany, był intensywny, był atrakcyjny, był ofensywny, no ale mecz trwa 90 minut i fragmenty to trochę za mało, żeby pokonać taką drużynę, ale na tych fragmentach my będziemy budować to co dalej. Jest to dla nas duża nauka, duże doświadczenie i cieszę się, że jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i możemy takie mecze grać – mówił po meczu Adrian Siemieniec.