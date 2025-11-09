Jagiellonia Białystok przed trudnym meczem z Pogonią Szczecin

9 listopada, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok

Bez Afimico Pululu na murawie, Jagiellonia Białystok zagra w niedzielę (09.11) na wyjeździe Pogoń Szczecin w ramach 15. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Początek spotkania o 17:30.

Żółto-Czerwoni przystąpią do meczu po porażce remisie w Lidze Konferencji oraz dwóch przegranych w polskiej lidzie. Dla białostoczan będzie to ważne spotkanie, by przerwę reprezentacyjną spędzić w lepszych nastrojach.

Zadanie nie będzie łatwe. Jaga nie wygrała z Pogonią w pięciu ostatnich meczach, a w Szczecinie zawsze gra jej się trudno. Choć Portowcy w tym sezonie spisują się poniżej oczekiwań, są na 12. pozycji w tabeli Ekstraklasy, to w starciach z białostoczanami potrafią być groźni. (red.)