Jagiellonia Białystok. Przed piłkarzami jeszcze 3 sparingi przed rundą wiosenną

22 stycznia, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

27 zawodników Jagiellonii Białystok, w tym czterech bramkarzy, dziewięciu obrońców, jedenastu pomocników i trzech napastników, jest już na zgrupowaniu w Turcji.

Podczas zgrupowania Jagiellończycy rozegrają trzy sparingi: pierwszy z mistrzem Kosowa, KF Ballkani, następnie mistrzem Kazachstanu, Ordabasami Szymkent, a na koniec sprawdzą się na tle ukraińskiej Zorii Ługańsk.

– Dążyliśmy do tego, żeby rywale byli możliwie najsilniejsi – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Bardzo nam zależy, żeby te sparingi weryfikowały naszą drużynę, jeżeli chodzi o sposób gry, jeżeli chodzi o to gdzie mamy jeszcze braki. Nie chodzi nam o to, żeby fajnie i miło przejść okres przygotowawczy i poleżeć sobie w Turcji, a potem przyjechać i w lidze otwierać oczy. Chcemy żeby przeciwnicy nas zweryfikowali, chcemy w tych meczach popełniać błędy, chcemy o tych błędach rozmawiać, chcemy je eliminować, tak żeby cały czas się rozwijać i być po prostu lepszą drużyną.

Pierwszy mecz zawodnicy Jagiellonii na wyjeździe przygotowawczym do rundy wiosennej zagrają już we wtorek (23.01) z KF Ballkani. (hk)