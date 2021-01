Jagiellonia Białystok. Pospisil zostaje do 2024 roku

Styczeń 26, 2021

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Martin Pospisil przedłużył kontrakt z Jagiellonią. Umowa została zawarta do końca czerwca 2024 roku.

– Czekałem do końca na pomyślny rozwój sytuacji i cieszę się z tego, że zostaję w Jagiellonii. Nowym kontraktem wszyscy w klubie pokazali mi, że czują do mnie duży szacunek i są ze mnie zadowoleni. Zostaję na kolejne trzy lata i to bardzo dobra informacja – powiedział po podpisaniu nowej umowy z Jagiellonią Białystok Martin Pospisil.

Pospisil w Jagiellonii Białystok rozegrał 130 oficjalnych meczów. Zdobył w nich 11 bramek i zanotował 14 asyst. (mt/mc)