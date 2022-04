Jagiellonia Białystok pokonała Zagłębie Lubin

Kwiecień 4, 2022

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok wygrała na własnym stadionie z Zagłębiem Lubin 2:1 w meczu 27. kolejki PKO BP Ekstraklasy. Debiutanckie bramki dla „Żółto-Czerwonych” zdobyli Andrzej Trubeha i Marc Gual w ostatnich minutach meczu.

Pierwsza bramka padła w 50 minucie dla „Miedziowych”.

Zlatan Alomerović popełnił błąd, z którego skorzystał Patryk Szysz, zdobywając gola.

Dwie minuty przed końcem spotkania żółto-czerwoni doprowadzili do wyrównania, po bramce Andrzeja Trubehy.

Zwycięstwo zapewnił w doliczonym czasie strzał nowego zawodnika Jagi Marca Guala.

– W końcu zasłużyliśmy na to, żeby świętować. Trzy punkty, które wyrwaliśmy w ostatnich sekundach mają znaczenie dla naszej pracy, tego co robiliśmy wcześniej. Od wielu tygodni powtarzałem, zarówno zespołowi jak i sam sobie, że muszę wierzyć w wykonywaną przez nas pracę. Musimy wierzyć w to, że stać nas na takie mecze, taką końcówkę oraz na to, żeby być zespołem, kolektywem. To było dzisiaj widać. Gratulacje dla zespołu i pracujemy dalej – powiedział szkoleniowiec Jagiellonii Białystok, Piotr Nowak

Swojego rozczarowania przegraną nie ukrywał trener Zagłębia Lubin Piotr Stokowiec.

– Czuję się tak, jakby ktoś ukradł mi portfel. W Białymstoku zawsze grało się ciężko. Za nami trudny mecz. Rzadko zdarza się przegrywać mecz w 98. minucie. Mocno pracowaliśmy na to, żeby tutaj nie przegrać – powiedział szkoleniowiec Zagłębia Lubin, Piotr Stokowiec.

Jagiellonia wygrała drugie spotkanie w rundzie wiosennej i awansowała na 12. miejsce w tabeli zwiększając przewagę nad strefą spadkową. (ea)