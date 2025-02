Jagiellonia Białystok podejmie Cracovię w 22. kolejce Ekstraklasy

23 lutego, 2025

W niedzielę (23.02) Jagiellonia Białystok powalczy o ligowe punkty. Na wyjeździe zmierzy się z Cracovią w 22. kolejce Ekstraklasy. Swoje ostatnie ligowe spotkanie „Żółto-Czerwoni” rozegrali w poprzednią niedzielę (16.02) wygrywając 3:0 z Motorem Lublin.

Piłkarze nie odpoczywali jednak całego tygodnia, ponieważ w czwartek (20.02) zmierzyli się z TSC Baćką Topolą pewnie awansując do 1/8 finału Ligi Konferencji.

– Mamy pewne problemy po ostatnim meczu, głównie z powodu wysokiego poziomu agresji przeciwnika. Niestety, sędzia pozwolił na bardzo twardą grę, co odbiło się na naszym zespole. Wiedzieliśmy, że w takich warunkach możemy ponieść straty, ale zobaczymy, jak to się ułoży, bo przy tak napiętym terminarzu każda godzina ma znaczenie. Ostateczne decyzje co do składu podejmiemy tuż przed meczem – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Nowością jest, że Jagiellonia do Krakowa pojedzie pociągiem. Zdaniem trenera to szybsza i bardziej komfortowa podróż. Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Cravovią o 14:45. (red.)

