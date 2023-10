Jagiellonia Białystok podejmie Cracovię na wyjeździe

6 października, 2023

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Przed Jagiellonią Białystok wyjazdowy mecz w ramach 11. kolejki PKO BP Ekstraklasy. W niedzielę (08.10) Jagiellonia zmierzy się z Cracovią.

Aktualnie Żółto-Czerowni są na czwartej pozycji z 19 punktami, natomiast Cracovia zajmuje ósme miejsce mając 13 oczek.

– Cracovia to drużyna nieprzewidywalna w taką dobrą stronę – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – To nie jest drużyna, która dużo przegrywa. Jest dobrze zorganizowana w działaniach obronnych, która ma dużo siły fizycznej i takich argumentów w defensywie. Ma niezły, kreatywny środek pola i przede wszystkim dwójkę napastników silnych i szybkich, dobrze czujących się w pojedynkach, w których będziemy musieli sobie poradzić, ale w jak każdym meczu chcemy skupiać się na sobie. Na tym w jaki sposób my mamy zagrać, co poprawić i na pewno będziemy chcieli doprowadzić do tego, że to my będziemy tą stroną, która będzie nadawać ton meczu.

Swoje poprzednie spotkanie w ramach Ekstraklasy białostoczanie wygrali z Legią Warszawę 2:0. W tamtym meczu dwóch Jagiellończyków zostało ukaranych żółtą kartką – Zlatan Alomerović i Wojciech Łaski. Żaden z graczy Jagi nie musi pauzować w spotkaniu z Cracovią. (hk)