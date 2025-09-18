Home Wiadomości Jagiellonia Białystok podejmie aktualnego lidera Ekstraklasy – Wisłę Płock

Wiadomości

18 września, 2025

Jagiellonia Białystok podejmie aktualnego lidera Ekstraklasy – Wisłę Płock

Konferencja przed meczem. Konferencja przed meczem Jagiellonii Białystok z Wisłą Płock, fot. Konrad Sikora
Jagiellonia Białystok stoi przed sporym wyzwaniem w 9. kolejce piłkarskiej PKO BP Ekstraklasy. W piątek (19.09) Żółto-Czerwoni zmierzą się na wyjeździe z liderem tabeli – Wisłą Płock.

 

W pierwszym meczu po przerwie na reprezentację, Jaga zremisowała 1:1 z Piastem Gliwice.

– Jakieś wnioski powyciągaliśmy. Zobaczymy, jakie z nich zaimplementujemy. Zobaczymy, co zrobimy w kontekście kolejnej przerwy na kadrę, bo nie chcemy ulegać emocjom i wyciągać wnioski na podstawie jednego wydarzenia. Mecz z Wisłą Płock jest teraz dla nas najważniejszy. Chcemy wygrać najbliższy mecz, ale też chcemy wygrać wszystkie mecze, więc wszystko bierzemy pod uwagę przy przygotowaniu się do tego meczu – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii.

Początek spotkania pomiędzy Jagiellonią Białystok a Wisłą Płock w piątek (19.09) o 20:30. Ze względu na wymianę murawy na Chorten Arenie w Białymstoku wszystkie wrześniowe mecze Żółto-czerwoni grają na wyjazdach. (ms/hk)

 

