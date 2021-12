Jagiellonia Białystok. Podano plan przygotowań do rundy wiosennej

Grudzień 21, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Znany jest już plan przygotowań Jagiellonii Białystok do rundy wiosennej. Żółto-czerwoni, którzy są już na urlopach, wrócą do zajęć 7 stycznia. Trzy dni później drużyna uda się na zgrupowanie do Turcji.

W Belek Jagiellończycy będą 18 dni. W tym czasie zespół rozegra cztery mecze kontrolne. Do tej pory udało się potwierdzić dwóch sparingpartnerów, a będą nimi bułgarski Ludogorec Razgrad oraz serbski Mladost Lucani.

28 stycznia Jagiellonia wróci do Polski, gdzie już na własnych obiektach będzie przygotowywała się do rozpoczęcia rundy wiosennej.

Pierwszy mecz w rundzie wiosennej podopieczni Ireneusza Mamrota zagrają 5 lutego. W Niecieczy czeka ich spotkanie z miejscową Termaliką.

Po meczach rundy jesiennej zawodnicy Dumy Podlasia zajmują 11 miejsce w tabeli z sumą 24 punktów. (mt)