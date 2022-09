Jagiellonia Białystok. Piłkarzy Macieja Stolarczyka czeka domowe spotkanie z Koroną Kielce

Wrzesień 30, 2022

Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora Stadion Miejski w Białymstoku, fot. Konrad Sikora

Po przerwie na mecze reprezentacji piłkarze Jagiellonii Białystok wracają do gry w ekstraklasie. Przed nimi niedzielny (02.10) mecz na własnym stadionie z Koroną Kielce. Początek rywalizacji o 15:00.

Sytuacja kadrowa Jagiellonii jest lepsza niż przed kilkoma tygodniami. Do zdrowia wrócili już Michał Pazdan, Bartek Wdowik, Andrzej Trubeha oraz Juan Camara.

Trener zespołu Maciej Stolarczyk zdaje sobie sprawę z trudności, które czekają jego piłkarzy.

– „Złocisto-Krwiści” prowadzeni przez trenera Ojrzyńskiego stosują atak szybki, wykorzystują do tego napastnika, jakim jest Śpiączka oraz szybkich skrzydłowych. To dobrze zorganizowany zespół. Widać u nich mocny team spirit, są mocni pod względem mentalnym. Mamy jednak swój plan na to spotkanie. Zdajemy sobie sprawę, że Korona opiera swój potencjał ofensywny na Bartoszu Śpiączce, ale mamy pomysł w jaki sposób go zatrzymać. Nasi obrońcy dobrze radzili sobie w poprzednich spotkaniach i nie mam obawy, żeby tym razem coś miało się nie udać. Oczywiście, atakujący Korony jest skuteczny, ma także pewne cechy wolicjonalne. W meczu z Górnikiem to on wywalczył asystę w sytuacji wydawałoby się beznadziejnej. On w wielu momentach widzi szansę na asystę lub bramkę. To cenny zawodnik dla Korony, a dla rywali bardzo nieprzyjemny. Kielczanie sporo sytuacji stwarzają po wrzutach z autu. Chcemy uniemożliwić Koronie wykorzystania stałych fragmentów. Podobnie było w meczu ze Stalą, w którym zredukowaliśmy ten atut rywala do minimum. Beniaminek z Kielc ma najmniejszy procent posiadanej piłki, ale kiedy są już przy niej, szukają wolnej przestrzeni i szans do zdobycia bramki. Na to zwróciliśmy dużą uwagę i mamy świadomość, w których momentach zespół trenera Ojrzyńskiego jest groźny. Korona jest bardzo elastyczna w ustawieniu wyjściowym. Na przykład w meczu z Górnikiem kielczanie ruszyli wysokim pressingiem, a już z Radomiakiem wyglądało to zupełnie inaczej. Zdajemy sobie sprawę, że będziemy prowadzili grę i jesteśmy przygotowani na ich szybkie ataki oraz stałe fragmenty gry – deklaruje.

W ostatnim spotkaniu ligowym, rozgrywanym dwa tygodnie temu z Lechią Gdańsk, żółto-czerwoni zremisowali 2:2. W tamtym meczu aż sześciu zawodników zostało ukaranych żółtą kartką, m.in. Nene, dla którego był to czwarty już żółty kartonik. W związku z tym w starciu z kielczanami piłkarz będzie musiał pauzować.

Po dziesięciu kolejkach PKO BP Ekstraklasy piłkarze Jagiellonii Białystok zajmują 9 miejsce w tabeli, mają 13 punktów. Zespół Korony Kielce znajduje się na 15 miejscu, ma 11 oczek.

Podczas meczu na najmłodszych kibiców czekać będzie moc atrakcji. W sektorze rodzinnym powstanie strefa zabaw. Dziecko będzie można tam zostawić na 45 minut przed meczem, a odebrać zaraz po zakończeniu spotkania. Na dzieci będą czekały m.in. zajęcia taneczne i ciekawe zabawy, jak np. tory przeszkód. Wśród atrakcji znajdą się także: darmowy popcorn dla najmłodszych, zaplatanie warkoczyków, malowanie twarzy, kolorowe tatuaże, bańki mydlane, balony dla najmłodszych oraz możliwość zrobienia wspólnego zdjęcia z zawodnikiem. (mt)