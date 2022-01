Jagiellonia Białystok. Pierwsze treningi po świątecznej przerwie

Styczeń 7, 2022

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Piłkarze Jagiellonii wrócili z urlopów i rozpoczęli treningi. Za nimi pierwsze badania i testy sprawnościowe na boisku pod okiem nowego trenera, Piotra Nowaka.

Piłkarze przechodzą testy wydolnościowe, by dobrze zaplanować obciążenia treningowe przed zbliżającą się rundą wiosenną i rewanżową.

Badania rozpoczynają się od pobrania krwi do analizy, potem piłkarz przechodzi bardzo szczegółową analizę składu ciała. Następnie są badania wydolnościowe na bieżni. Kolejne badania mają na celu sprawdzenie, jak zachowują się stopy piłkarza pod obciążeniem, czy jak pracuje miednica. Piłkarze przechodzą także tzw. test mocy – czyli badanie na rowerze stacjonarnym.

Z początkiem przyszłego tygodnia żółto-czerwoni wylecą na zgrupowanie do tureckiego Belek. Piłkarze będą tam 18 dni. W tym czasie zespół rozegra cztery mecze kontrolne.

– Te trzy tygodnie będą bardzo intensywne. Piłkarze będą mieli zajęty czas. Bedą to rzeczy taktyczne, wydolnościowe, rekreacyjne. Zobaczymy jak piłkarze będą reagować, bo też musimy brać to pod uwagę, by ich organizmów nie przeciążyć – powiedział trener zespołu, Piotr Nowak.

28 stycznia Jagiellonia wróci do Polski, gdzie już na własnych obiektach będzie przygotowywała się do rozpoczęcia rundy wiosennej.

Pierwszy mecz piłkarze zagrają 4 lutego. W Niecieczy czeka ich spotkanie z miejscową Termaliką. (mt)