Jagiellonia Białystok. Ostatnie 2 tygodnie treningów przed ligą

10 lipca, 2023

Przed Jagiellonią Białystok ostatni etap przygotowań przed nowym sezonem Ekstraklasy. Piłkarze wrócili ze zgrupowania w Kępie i trenują w Białymstoku.

Podczas obozu przygotowawczego Żółto-Czerwoni rozegrali trzy mecze kontrolne. W pierwszym pokonali Radomiaka Radom 2:1. Drugi sparing z Motorem Lublin zakończył się remisem 1:1. Trzecie spotkanie to przegrana 0:1 z Polonią Warszawa.

– Jestem zadowolony ze sztabu i zawodników, bo wykonali dużo świetnej pracy – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Trenowaliśmy intensywnie, zawodnicy bardzo pracowicie wypełniali to co robiliśmy na treningach. Dużo też elementów taktycznych zrobiliśmy w obronie, w ataku i fazach przejścia. Teraz zostało nam szlifowanie w ciągu tych dwóch tygodni do meczu ligowego. Poprawimy te elementy, które jeszcze nam kuleją. Uważam, że to jest w pobliżu i w samym polu karnym. Tak aby potem to się przełożyło już na konkrety i statystyki.

Rozgrywki w nowym sezonie Ekstraklasy Jagiellończycy rozpoczną 22 lipca od wyjazdowego spotkania z Rakowem Częstochowa. Domowe mecze Żółto-Czerwonych będą odbywały się w Białymstoku, ponieważ klub podpisał umowę ze Stadionem Miejskim. (hk)