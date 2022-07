Jagiellonia Białystok. Nowy zawodnik III ligi

Lipiec 29, 2022

źródło: Jagiellonia Białystok źródło: Jagiellonia Białystok

Duma Podlasia ma nowego gracza. Zespół wzmocnił Bartłomiej Żynel, który podpisał roczny kontrakt z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

– Szukaliśmy bramkarza zarówno pod kątem rezerw jak i bycia numerem trzy w pierwszym zespole. Doszliśmy do wniosku, że Bartek jest odpowiednią osobą na to miejsce, spełniającą powyższe kryteria. Jest wychowankiem Jagiellonii, ma dobry wiek, ale jednocześnie dysponuje już niezłym bagażem doświadczeń. Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się podpisać z nim umowę. Docelowo Bartek ma być regularnie grającym bramkarzem w III lidze, ale również zabezpieczeniem na wypadek niespodziewanych zdarzeń w „jedynce” – powiedział dyrektor sportowy Jagiellonii, Łukasz Masłowski.

Bartłomiej Żynel to 24-letni bramkarz i rodowity białostoczanin. W Klubie szkolił się do 2014 roku, kiedy trafił do potentata austriackiego futbolu, RB Salzburg. Podczas pobytu w akademii „Byków” wielokrotnie sięgał razem z kolegami po młodzieżowe mistrzostwa Austrii, a w 2017 roku wygrał UEFA Youth League. W międzyczasie był również wypożyczony do partnerskiego klubu zespołu z Salzburga, FC Liefering.

W 2018 roku opuścił Austrię i wrócił do Polski, wiążąc się umową z Wisłą Płock. W zespole „Nafciarzy” występował przez trzy sezony, rozgrywając 12 spotkań – dziewięć w lidze i trzy w krajowym Pucharze. Pod koniec swojej przygody z płocczanami bronił barw drugiego zespołu. Z klubem z Mazowsza rozstał się latem 2021 roku, po czym przeniósł się do rywalizującego w gr. II III ligi Stolema Gniewino. Tam rozegrał pełny sezon 2021/2022, który jego drużyna zakończyła na 12. miejscu w tabeli. (uk)