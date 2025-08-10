Home Wiadomości Jagiellonia Białystok na własnym boisku zagra z Cracovią

10 sierpnia, 2025

Jagiellonia Białystok na własnym boisku zagra z Cracovią

Cała drużyna piłkarska na stadionie. Źródło: Jagiellonia Białystok
Po zaledwie trzech dniach odpoczynku zawodnicy Jagiellonii Białystok wracają na piłkarskie boisko. W czwartek (07.08) wygrali w Danii 1:0 z Silkeborg IF w pierwszym dwumeczu 3. rundy eliminacji Ligi Konferencji Europy, a w niedzielę (10.08) zmierzą się w polskiej Ekstraklasie z Cracovią. 

 

Po trzech kolejkach Cracovia jest wiceliderem klasyfikacji z dorobkiem siedmiu punktów oraz bilansem dwóch zwycięstw i jednego remisu (bramki 8:3). A poprzedni sezon ligowy zakończyli na 6. miejscu z 51 punktami na koncie.

Po meczu z Silkeborg IF żółto-czerwoni starali się w maksymalny sposób wykorzystać czas do meczu z Cracovią. Białostoczanie w międzyczasie mieli tzw. trening wyrównawczy, a dzień przed meczem trening aktywacyjny.

Początek meczu Jagiellonia – Cracovia w niedzielę (10.08) o godz. 17.30 na Chorten Arenie w Białymstoku. (red.)

