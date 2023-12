Jagiellonia Białystok na drugiej pozycji w tabeli Ekstraklasy

18 grudnia, 2023

Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok kończy ten rok na drugiej pozycji w tabeli Ekstraklasy. Trzy punkty brakuje jej do prowadzącego Śląska Wrocław, który zgromadził 41 oczek.

Na ostatni w tym roku mecz Jaga jechała jako faworyt. I do przerwy prowadziła 3:0. Ostatecznie Puszcza Niepołomice wyrównała i spotkanie zakończyło się remisem. Trener Żółto-Czerwonych Adrian Siemieniec uważa, że drużyna zyskała lekcję, którą będzie chciała przekuć w ciężką i intensywną pracę.

– Ta runda plus ta pierwsza połowa z Puszczą Niepołomice, która uważam, że była bardzo dobra w naszym wykonaniu, spowodowała, że poczuliśmy się bardzo pewnie. Chyba zbyt pewnie i hhcielibyśmy wrócić po tej sytuacji silniejsi – mówi Adrian Siemieniec. – Nie chciałbym też zapominać o tym jaką mamy rundę za sobą i co ten zespół zrobił do tej pory. Chciałem bardzo podziękować i też pogratulować tego jaka runda jest za nami. Patrząc całościowo na to, w którym miejscu jesteśmy, to jest to fantastyczny czas, ale ja cały czas powtarzam, że my się dalej uczymy, że jeszcze dużo pracy przed nami, że potrzebujemy więcej dojrzałości, że potrzebujemy więcej odpowiedzialności i potrzebujemy więcej konsekwencji.

Teraz przed piłkarzami przerwa świateczno-noworoczna. Do rozgrywek, czyli 20. kolejki Ekstraklasy, wrócą 10 lutego. (hk)