Jagiellonia Białystok. Mystkowski przedłużył umowę z klubem

Styczeń 8, 2021

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Wychowanek Jagiellonii, Przemysław Mystkowski, przedłużył umowę z klubem. 22-latek podpisał nowy kontrakt, który będzie obowiązywał do 31 grudnia 2023 roku.

„Mystek” w bieżącym sezonie rozegrał 11 oficjalnych spotkań w pierwszym zespole Jagiellonii, z czego sześć to występy w wyjściowej jedenastce żółto-czerwonych. W rundzie jesiennej PKO Ekstraklasy strzelił jednego gola, za to wyjątkowej urody, w przegranym 1:3 starciu ze Stalą Mielec w ramach 11. kolejki. Dotychczas Przemek rozegrał 66 oficjalnych meczów w Jagiellonii Białystok, które okrasił zdobyciem trzech bramek. Do tego dorobku dorzucił także cztery asysty.

W przeszłości Mystkowski zdobył z Jagiellonią brązowy i srebrny medal ekstraklasy, zaliczył również cztery występy w Lidze Europy. Był też powoływany do młodzieżowych reprezentacji Polski. W kadrze narodowej wystąpił w 14 meczach różnych kategorii wiekowych. Strzelił jednego gola w drużynie do lat 16.

W ekstraklasie zadebiutował 31 maja 2014 roku podczas wyjazdowego meczu z Cracovią już w wieku 16 lat i 36 dni. W ten sposób stał się najmłodszym debiutantem w historii klubu.

– Bywało różnie podczas mojej przygody z Jagiellonią, ale jedno się nie zmienia. O siódmego roku życia czuję się związany z tym klubem i jestem mu bardzo wdzięczny za zaufanie. W czerwcu kończył się mój dotychczasowy kontrakt z Jagą, po czym mógłbym odejść za darmo, ale tego nie chcę. Stąd pochodzę, tu się rozwinąłem i chcę stanowić dobry przykład dla pozostałych wychowanków Jagiellonii. Zrobię wszystko, aby obie strony były z takiego obrotu spraw zadowolone. Jaga nie jest dla mnie zwykłym pracodawcą, tutaj czuję się jak w domu. Czuję zaszczyt i przyjemność grając na białostockim stadionie przed własnymi kibicami – powiedział tuż po podpisaniu nowego kontraktu z klubem Przemek Mystkowski. (źródło: jagiellonia.pl/mc)