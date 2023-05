Jagiellonia Białystok. Marc Gual przechodzi do Legii Warszawa

12 maja, 2023

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Marc Gual odchodzi z Jagiellonii Białystok. Kontrakt, który kończy się wraz z tym sezonem nie zostanie przedłużony. Nowym klubem napastnika będzie Legia Warszawa.

Gual trafił do Jagiellonii na zasadzie wypożyczenia z Dnipro w kwietniu 2022 roku. W tym czasie rozegrał 37 meczów, w których strzelił 18 goli oraz zaliczył siedem asyst. W bieżącym sezonie Gual pozostaje liderem klasyfikacji strzelców PKO BP Ekstraklasy z 15 trafieniami.

Nowym klubem Marca Guala będzie Legia Warszawa, z którą Jagiellonia w piątek (12.05) zagra mecz w ramach 32. kolejki PKO BP Ekstraklasy.

– Marc to jest profesjonalista i to jest piłkarz, który ma bardzo duże ambicje i w każdym meczu chce grać najlepiej dla siebie i dla drużyny – mówi Adrian Siemieniec, trener Żółto-Czerwonych. – Nie mam żadnego argumentu dlaczego miałoby być inaczej w tym meczu. Oceniamy go przez pryzmat tego co robi na boisku.

Legia aktualnie jest druga w tabeli, Jagiellonia zajmuje 10 pozycję i ma niemalże zapewnione utrzymanie w Ekstraklasie.

– Zdajemy sobie sprawę, że jest to bardzo ważny mecz dla Jagiellonii i kibiców. Mecz z Legią mobilizuje sam w sobie. A dać sobie szansę, żeby wygrać to daje emocje, których się w sporcie poszukuje. Jesteśmy zmotywowani do tego meczu bardzo mocno i chcemy pokazać dobrą Jagiellonię.

Pewne jest, że w starciu z Legią nie zagra Michał Pazdan i Nene z powodu nadmiaru żółtych kartek. Nadal wykluczony jest występ Wojtka Łaskiego, który zmaga się z urazem.

Mecz Jagiellonia Białystok – Legia Warszawa w piątek (12.05) o 20:30 w Warszawie. (hk)