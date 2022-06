Jagiellonia Białystok ma nowego zawodnika. To Wojciech Łaski z GKS-u Jastrzębie

Czerwiec 15, 2022

źródło: jagiellonia.pl

Nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok został Wojciech Łaski. 22-letni ofensywny piłkarz, który w rundzie wiosennej sezonu 2021/2022 grał na zapleczu ekstraklasy w GKS-ie Jastrzębie, podpisał z klubem kontrakt na dwa lata z opcją przedłużenia o kolejny rok. Będzie występował z numerem 77.

Piłkarz nie krył radości po zawarciu umowy z Jagą. – Ten transfer jest dla mnie dużą sprawą, ponieważ przychodzę do klubu, który od wielu lat rywalizuje na poziomie Ekstraklasy i ma bogatą historię. Bardzo się z tego powodu cieszę, że Jaga postanowiła dać mi szansę. Na boisku zawsze będę dawał z siebie maksimum i zrobię wszystko, aby „Żółto-Czerwoni” ze mną w składzie osiągnęli jak najwięcej – zapowiada 22-latek.

– Może to nieoczywisty dla wszystkich wybór, ale Wojtek to chłopak z ogromnym potencjałem, dobrym dryblingiem, potrafiący grać jeden na jeden. Jego atutem jest też dobry strzał. W naszym zespole będzie się rozwijał, wniesie dużo kreatywności, choć na początku jeszcze może nie być pierwszym wyborem. Jestem przekonany, że z miesiąca na miesiąc będzie w naszym klubie rósł i okaże się wartością dodaną. To może być fajna historia, bo chłopak jeszcze do niedawna trudził się pracą fizyczną, a dziś dostaje szansę gry w ekstraklasie. Myślę, że jego charakter pozwoli mu wejść na wyższy poziom – tak scharakteryzował nowego piłkarza Jagi dyrektor sportowy klubu, Łukasz Masłowski.

To trzeci nowy zawodnik, który dołączył w ostatnim czasie do Jagiellonii. Wcześniej szeregi klubu zasilili Mateusz Skrzypczak i Nene. (mt)