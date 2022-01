Jagiellonia Białystok ma nowego prezesa

Styczeń 5, 2022

Z początkiem przyszłego miesiąca ( 1.02) Agnieszka Syczewska przestanie pełnić funkcję prezesa zarządu Jagiellonii Białystok. Na tym stanowisku zastąpi ją Wojciech Pertkiewicz.

Wojciech Pertkiewicz pełnił funkcję prezesa Arki Gdynia w latach 2012 – 2019. Od 2020 roku był w Radzie Nadzorczej „Żółto-Niebieskich”. Za jego kadencji klub z Pomorza wywalczył Puchar Polski, a także dwa Superpuchary Polski.

– Dla mnie to oczywiście wielkie wyzwanie, wielki zaszczyt trafić do ekstraklasowego klubu, ale praca jest zawsze zespołowa, dlatego wszystkie ręce na pokład. Muszę jeszcze poznać sporo środowisk, jestem osoba obcą, która na pewno na wiele rzeczy będzie miała inne spojrzenie, choć myślę, że jest to dobre. Tak, jak w każdej firmie, w każdym środowisku, jakby człowiek operatywny nie był, to znajduje się we własnej rutynie i spojrzenie z zewnątrz jest odświeżające – mówił Wojciech Pertkiewicz.

W strukturach klubu pozostaje Agnieszka Syczewska, która będzie pełniła funkcję wiceprezes Jagiellonii i dyrektor zarządzającej. Jednocześnie klub informuje, że nowym dyrektorem ds. marketingu został Adrian Molski-Strzałkowski. (ea)