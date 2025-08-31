Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk. Mecz ekstraklasy na Chorten Arenie

31 sierpnia, 2025

Po europejskich emocjach czas wrócić do ligowej rywalizacji. W niedzielę, 31 sierpnia 2025 roku, na stadionie Chorten Arena w Białymstoku Jagiellonia podejmie Lechię Gdańsk. Spotkanie 6. kolejki piłkarskiej ekstraklasy rozpocznie się o godzinie 17:30.

Forma Jagiellonii przed starciem z Lechią

Drużyna z Podlasia ma za sobą niezwykle wymagający, ale udany miesiąc. W sierpniu żółto-czerwoni rozegrali mecze zarówno w lidze, jak i w eliminacjach europejskich pucharów. Od połowy lipca Jagiellonia może pochwalić się bilansem: 7 zwycięstw, 2 remisy i 1 porażka. Jedyną ligową przegraną była inauguracja sezonu z Termaliką Nieciecza.

Zespół trenera Adriana Siemieńca imponuje formą ofensywną i konsekwencją w grze, a kibice liczą, że dobra passa zostanie podtrzymana również w starciu z drużyną z Trójmiasta.

Sytuacja Lechii Gdańsk

Gdańszczanie w poprzedniej kolejce ekstraklasy odnieśli swoje pierwsze zwycięstwo w tym sezonie. W derbach Trójmiasta pokonali Arkę Gdynia 1:0, co pozwoliło im wyjść z ujemnego bilansu punktowego i rozpocząć odbudowę pozycji w tabeli.

Choć Lechia wciąż znajduje się w dolnych rejonach klasyfikacji, zwycięstwo w prestiżowym spotkaniu dodało drużynie pewności siebie. Ekipa Johna Carvera podkreśla, że wynik derbów może być punktem zwrotnym w walce o utrzymanie i poprawę dorobku punktowego.

Zapowiedź meczu

Niedzielne starcie zapowiada się interesująco – Jagiellonia gra przed własną publicznością, gdzie w ostatnich sezonach regularnie punktuje, a Lechia przyjeżdża podbudowana pierwszym zwycięstwem. Faworytem są gospodarze, jednak ekstraklasa wielokrotnie udowodniła, że niespodzianki są jej nieodłącznym elementem.

Mecz: Jagiellonia Białystok – Lechia Gdańsk

Data: 31 sierpnia 2025 (niedziela)

Godzina: 17:30

Miejsce: Chorten Arena, Białystok

