Jagiellonia Białystok. Kowalski i Bitok odchodzą z drużyny

2 lutego, 2023

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Dwóch piłkarzy Jagielloni Białystok odchodzi z zespołu. To Mateusz Kowalski i Stephen Godfrey Bitok.

Mateusz Kowalski szkolił się w Akademii Piłkarskiej Jagiellonii, w drużynie z rocznika 2005. W pierwszym zespole Żółto-Czerwonych zadebiutował w bieżącym sezonie. Teraz 17-letni napastnik przechodzi na zasadzie transferu definitywnego do Parmy Calcio 1913.

Transfer ten skomentował trener Jagiellonii Białystok Maciej Stolarczyk.

– Chciałbym powiedzieć, że warto marzyć i walczyć o realizację marzeń. Trzy lata temu trafił do nas z Gryfa Tczew Mateusz Kowalski, zawodnik z potencjałem. Sześć miesięcy temu trafił do pierwszego zespołu, a kilka dni temu sformalizowano jego transfer na dużą kwotę co udowadnia, dlaczego warto mieć marzenia i dążyć do ich realizacji. Czas szybko płynie, a przed Mateuszem otworzyły się bramy do wielkiej piłki. Wychował się tutaj u wspaniałych trenerów. Po wszystkim napisał mi wiadomość, dziękując całemu sztabowi i wszystkim ludziom, których spotkał w Jagiellonii – powiedział.

Natomiast kontrakt ze Stephenem Godfrey’em Bitokiem został rozwiązany za porozumieniem stron. 22-letni Nigeryjczyk trafił do Żółto-Czerwonych w lutym 2021 roku z białoruskiego Isłaczu Miński Rajon. Rozegrał 4 mecze na poziomie Ekstraklasy, a 2022 rok spędził na wypożyczeniu w gruzińskim Dinamo Tbilisi. (źródło: jagiellonia.pl/mt)