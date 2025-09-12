Jagiellonia Białystok kontra Piat Gliwice – wraca piłkarska ekstraklasa

12 września, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Po dwutygodniowej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. W sobotę (13.09) Jagiellonia Białystok zagra z Piastem Gliwice, rozpoczynając serię czterech wyjazdowych meczów ligowych.

Żółto-czerwoni aktualnie są na 4. pozycji w tabeli Ekstraklasy, ich rywal zajmuje 17. miejsce.

– Bardzo mocny czas za nami, bo zdążyliśmy fajnie odpocząć fizycznie i psychicznie, a też zdążyliśmy solidnie popracować. Jak to wyjdzie, zobaczymy, bo ten mecz tak naprawdę pokaże, jak przepracowaliśmy ten okres, ale wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że ta praca, którą wykonaliśmy, przyniesie nam fajne owoce i wyjdziemy z tej batalii z Piastem zwycięsko – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok.

Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Piastem Gliwice w sobotę (13.09) o 20:15. Ponadto w tym miesiącu Jaga na wyjeździe zagra jeszcze z Wisłą Płock, Legią Warszawa i Lechem Poznań. (hk)