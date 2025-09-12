Home Wiadomości Jagiellonia Białystok kontra Piat Gliwice – wraca piłkarska ekstraklasa

12 września, 2025

Jagiellonia Białystok kontra Piat Gliwice – wraca piłkarska ekstraklasa

Źródło: Jagiellonia Białystok
Po dwutygodniowej przerwie na reprezentację wraca piłkarska ekstraklasa. W sobotę (13.09) Jagiellonia Białystok zagra z Piastem Gliwice, rozpoczynając serię czterech wyjazdowych meczów ligowych.

 

Żółto-czerwoni aktualnie są na 4. pozycji w tabeli Ekstraklasy, ich rywal zajmuje 17. miejsce. 

– Bardzo mocny czas za nami, bo zdążyliśmy fajnie odpocząć fizycznie i psychicznie, a też zdążyliśmy solidnie popracować. Jak to wyjdzie, zobaczymy, bo ten mecz tak naprawdę pokaże, jak przepracowaliśmy ten okres, ale wierzę, że będzie dobrze. Wierzę, że ta praca, którą wykonaliśmy, przyniesie nam fajne owoce i wyjdziemy z tej batalii z Piastem zwycięsko – mówi Adrian Siemieniec, trener  Jagiellonii Białystok. 

Początek meczu pomiędzy Jagiellonią Białystok, a Piastem Gliwice w sobotę (13.09) o 20:15. Ponadto w tym miesiącu Jaga na wyjeździe zagra jeszcze z Wisłą Płock, Legią Warszawa i Lechem Poznań. (hk)

 

