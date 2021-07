Jagiellonia Białystok. Kolejne transfery w klubie

Lipiec 14, 2021

fot. Katarzyna Cichoń

Kolejni zawodnicy żegnają się z Jagiellonią Białystok. Z klubu odchodzą Kris Twardek i Paweł Gierach.

Kontrakt kanadyjskiego piłkarza został rozwiązany za porozumieniem stron. Kris Twardek dołączył do żółto-czerwonych jesienią ubiegłego roku po transferze definitywnym z irlandzkiego zespołu Bohemians. Od tego momentu rozegrał w barwach Dumy Podlasia 15 spotkań w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy.

Z kolei Paweł Gierach na zasadzie transferu definitywnego trafił do beniaminka I ligi – GKS-u Katowice.

Gierach zaczynał treningi w Unii Skierniewice. Później szkolił się w akademii warszawskiej Legii, a w połowie 2017 roku trafił do Akademii Piłkarskiej Jagiellonii. W 2018 roku wraz z drużyną juniorów młodszych Jagi zdobył tytuł mistrzów Polski. Po sezonie 2018/19 został wypożyczony do Wigier Suwałki, w których spędził dwa ostatnie sezony.

Klub Jagiellonii Białystok poinformował też, że Maciej Mas najbliższy sezon spędzi w Skrze Częstochowa. Napastnik został wypożyczony na rok.

Mas ubiegły sezon spędził na wypożyczeniu do GKS-u Bełchatów, z którym spadł z I ligi. W „Brunatnych” barwach rozegrał 24 spotkania i strzelił 3 gole. Napastnik podpisał umowę z Jagą przed sezonem 2020/21, ale w „żółto-czerwonym” trykocie grał jedynie w drużynie rezerw. SKRA to beniaminek I ligi, do której awansowała po barażach. (mt)