Jagiellonia Białystok i Ślepsk Suwałki odebrały dotacje zarządu województwa

Kwiecień 15, 2021

fot. Mateusz Duchnowski/UMWP fot. Mateusz Duchnowski/UMWP

Jagiellonia Białystok i MKS Ślepsk Malow Suwałki otrzymały po 400 tys. złotych dofinansowania z budżetu województwa. Symboliczne czeki przedstawiciele klubów odebrali w czwartek (15.04)w urzędzie marszałkowskim.

– Jestem pewien, że te dotacje będą bardzo dobrze wykorzystane, szczególnie w tym trudnym okresie pandemii koronawirusa. Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malow Suwałki to marki znane w całej Polsce. Dziękujemy za godne reprezentowanie województwa podlaskiego, a przede wszystkim za promocję regionu – mówił odpowiedzialny w samorządzie województwa za sport, wicemarszałek Marek Malinowski.

Przekazane dotacje pochodzą z puli miliona złotych, które zarząd województwa przyznał w marcu dziewięciu podlaskim klubom reprezentującym województwo w najwyższych klasach rozgrywkowych.

– W tym trudnym, kolejnym już roku pandemii dostrzegacie Państwo nasze problemy. Wspieracie nas nie tylko finansowo, ale także życzliwością, dobrym słowem, wieloraką pomocą – mówiła wiceprezes Jagiellonii Białystok, Agnieszka Syczewska. – Cieszymy się, że nasza młodzież, tj. prawie 400 zawodników i zawodniczek od najbliższego poniedziałku wraca do rozgrywek i do treningu. Ważne, że mimo tylu ograniczeń wynikających z pandemii koronawirusa, my nasz proces szkoleniowy dzięki temu wsparciu możemy kontynuować – dodawała Syczewska.

Jagiellonii do końca sezonu zostało sześć meczów. Ślepsk już zakończył rozgrywki na wysokim, siódmym miejscu.

– Reprezentując województwo podlaskie chcemy je pokazywać z jak najlepszej strony. To wsparcie przyczyniło się do tego, że osiągnęliśmy historycznie dobry wynik. Miejmy nadzieję, że ta siódemka będzie szczęśliwa, że będzie to dobra cyfra do tego, by w niedalekiej przyszłości pofrunąć jeszcze wyżej, jeszcze lepsze miejsca zająć – mówił prezes Ślepska Wojciech Winnik. (mt/mc)