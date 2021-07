Jagiellonia Białystok i MKS Ślepsk Malow Suwałki z milionowym wsparciem od zarządu województwa

Lipiec 29, 2021

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Czołowe kluby sportowe z Podlaskiego – Jagiellonia Białystok i MKS Ślepsk Malow Suwałki – otrzymały po 500 tys. złotych na szkolenia i współzawodnictwo sportowe. Decyzję o przyznaniu wsparcia podjął zarząd województwa.

– Jagiellonia Białystok i Ślepsk Malow Suwałki to marki znane w całej Polsce. To nasze dwie najlepsze drużyny, które śmiało mogę nazwać wizytówkami regionu. Wspieranie ich to nasz obowiązek i jako Zarząd Województwa Podlaskiego robimy to z wielką satysfakcją – powiedział marszałek Artur Kosicki.

W 2020 roku klubom przekazano po 400 tys. złotych. W kwietniu tego roku Ślepsk i Jagiellonia otrzymały symboliczne czeki na taką samą kwotę.

MKS Ślepsk Malow Suwałki w poprzednim sezonie osiągnął swój najlepszy wynik w historii. Zawodnikom prowadzonym przez Andrzeja Kowala udało się awansować do fazy play off, w której przegrali ze zdobywcami Ligi Mistrzów Zaksa Kędzierzyn Koźle. Ostatecznie sklasyfikowani zostali na 7. pozycji.

W sezonie 2020/2021 Jagiellonia Białystok zajęła 9. miejsce w PKO BP Ekstraklasa. Przed rozpoczęciem aktualnych rozgrywek do klubu powrócił Ireneusz Mamrot – trener, z którym Żółto-Czerwoni zdobyli m.in. wicemistrzostwo Polski oraz awansowali do finału Pucharu Polski. (mt)