Home Wiadomości Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa zagrają zaległy mecz 6. kolejki Ekstraklasy

Wiadomości

24 września, 2025

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa zagrają zaległy mecz 6. kolejki Ekstraklasy

kibice w żółto-czerwonych strojach na trybunach fot. Konrad Sikora
Choć większość drużyn w Ekstraklasie szykuje się do 10. kolejki, to Jagiellonia Białystok w środę (24.09) na wyjeździe odrabia zaległości i zagra z Legią Warszawa. To mecz 6. kolejki, który przełożono na prośbę gospodarzy, którzy grali w eliminacjach Ligi Konferencji.

 

Trener Jagi Adrian Siemieniec zauważa, że mecze pomiędzy tymi drużynami zawsze wywołują dużo emocji, ale zespołów nie można porównywać.

– Starcia z Legią są w pewien sposób prestiżowe i ważne dla klubu, ważne dla kibiców, zarówno jednych jak i drugich. Ale dzisiaj to też są dwie różne drużyny. W przypadku akurat naszym zmieniło się dużo zawodników, a utrzymał się sztab szkoleniowy. W przypadku Legii, oprócz tego, że zmieniło się dużo zawodników, to jeszcze zmienił się trener i sztab szkoleniowy, więc są też zmiany większe w sposobie gry, w tożsamości drużyny, w tym jaką Legię widzimy na boisku – tłumaczy Adrian Siemieniec. 

Żółto-czerwoni pojechali do Warszawy podbudowani, bo mają za sobą dobrą serię 12 meczów bez porażki. Spotkanie z Legią Warszawa rozpocznie się w środę (24.09) o 21:00. (hk)

Najnowsze wiadomości
kontrabanda papierosów w cebuli
Białoruskie papierosy przemyc ... więcej
kibice w żółto-czerwonych strojach na trybunach
Jagiellonia Białystok i Legia ... więcej
Sklep udekorowany balonami
MATERIAŁ PARTNERA
Salon Sinsay w Białymstoku ... więcej
Pachołki ostrzegające przed remontem na drodze
Zmiany w organizacjo ruchu na ... więcej
Bezpieczna kanalizacja w czasa ... więcej
Słupek graniczny
Przejścia graniczne z Białor ... więcej
× W ramach naszego serwisu www stosujemy pliki cookies zapisywane na urządzeniu użytkownika w celu dostosowania zachowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkownika oraz w celach statystycznych.
Użytkownik ma możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej.
Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności
Korzystając ze strony wyrażają Państwo zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z ustawieniami przeglądarki.
Akceptuję Politykę prywatności i wykorzystania plików cookies w serwisie.