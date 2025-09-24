Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa zagrają zaległy mecz 6. kolejki Ekstraklasy

24 września, 2025

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Choć większość drużyn w Ekstraklasie szykuje się do 10. kolejki, to Jagiellonia Białystok w środę (24.09) na wyjeździe odrabia zaległości i zagra z Legią Warszawa. To mecz 6. kolejki, który przełożono na prośbę gospodarzy, którzy grali w eliminacjach Ligi Konferencji.

Trener Jagi Adrian Siemieniec zauważa, że mecze pomiędzy tymi drużynami zawsze wywołują dużo emocji, ale zespołów nie można porównywać.

– Starcia z Legią są w pewien sposób prestiżowe i ważne dla klubu, ważne dla kibiców, zarówno jednych jak i drugich. Ale dzisiaj to też są dwie różne drużyny. W przypadku akurat naszym zmieniło się dużo zawodników, a utrzymał się sztab szkoleniowy. W przypadku Legii, oprócz tego, że zmieniło się dużo zawodników, to jeszcze zmienił się trener i sztab szkoleniowy, więc są też zmiany większe w sposobie gry, w tożsamości drużyny, w tym jaką Legię widzimy na boisku – tłumaczy Adrian Siemieniec.

Żółto-czerwoni pojechali do Warszawy podbudowani, bo mają za sobą dobrą serię 12 meczów bez porażki. Spotkanie z Legią Warszawa rozpocznie się w środę (24.09) o 21:00. (hk)