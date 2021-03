Jagiellonia Białystok. Do klubu dołączył Konrad Wrzesiński

Marzec 16, 2021

źródło: Jagiellonia.pl

Konrad Wrzesiński został nowym piłkarzem Jagiellonii Białystok. 27-letni skrzydłowy dołączył do żółto-czerwonych na zasadzie wolnego transferu.

Zawodnik podpisał kontrakt do końca czerwca 2023 roku. Będzie grał z numerem 7.

– Jagiellonia to fantastyczny klub, jest tutaj wszystko poukładane. Baza do treningów jest super, tak jak i stadion. Wszystkie moje odczucia są pozytywne. Na pewno chciałbym pomóc zespołowi w osiągnięciu jak najlepszych wyników. Chciałbym wejść do pierwszego składu, powalczyć o tę pierwszą jedenastkę i dużo dać Jagiellonii. Jestem zawodnikiem, który dużo pracuje, dużo biega, dużo daje dla zespołu, więc mam nadzieję, że swoją renomę pokażę na boisku – powiedział po podpisaniu umowy z Jagiellonią.

Konrad Wrzesiński to były zawodnik Zagłębia Sosnowiec. Ostatnio grał w kazachskiej drużynie Kajrat Ałmaty, gdzie spędził dwa lata. Jego bilans w Kazachstanie to 43 występy, 6 goli i 11 asyst. (mt/mc)