Jagiellonia Białystok. Do klubu dołącza Szymon Sobczak

Sierpień 5, 2020

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Szymon Sobczak został nowym zawodnikiem Jagiellonii Białystok. 27-letni napastnik, który do tej pory bronił barw Stomilu Olsztyn, związał się z białostockim klubem dwuletnim kontraktem z opcją przedłużenia o rok. Będzie występował z numerem 9.

– Czego od siebie oczekuję? Przede wszystkim, żebym był sobą, to jest najważniejsze u piłkarza. Trzeba pokazać to, co się ma najlepszego. Przychodząc tutaj wiem, że będę do tego dążył i z każdym treningiem będę chciał być lepszym zawodnikiem. Jest tu wielu piłkarzy, których będę mógł podejrzeć i skorzystać z treningów z nimi. W profesjonalnym futbolu piłkarz musi się cały czas rozwijać i ja na ten rozwój liczę – przyznaje Szymon Sobczak.

Sobczak ze Stomilem Olsztyn związany był ostatnie półtora roku. Podczas swojego pobytu w stolicy Warmii i Mazur rozegrał łącznie 46 meczów ligowych oraz trzy spotkania Pucharu Polski.

W tych starciach 16-krotnie pokonywał bramkarzy rywali, do czego dorzucił sześć asyst. Zwłaszcza niedawno zakończony sezon 2019/2020 był dla Sobczaka udany. Zdobył 10 bramek, co dało mu tytuł najlepszego strzelca Stomilu. (źródło: jagiellonia.pl/mc)