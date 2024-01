Jagiellonia Białystok. Debiutanci wyróżnieni

2 stycznia, 2024

Fot. Ekstraklasa Fot. Ekstraklasa

Czterech zawodników Jagiellonii Białystok znalazło się jedenastce najlepszych debiutantów. Zestawienie ma na celu wyróżnienie piłkarzy, którzy w sezonie 2023/24 po raz pierwszy zameldowali się na boiskach Ekstraklasy.

Wśród żółto-czerwonych wyróżnieni zostali obrońca Adrian Dieguez, napastnik Afimico Pululu oraz dwóch pomocników Jose Naranjo i Dominiki Marczuk.

Adrian Dieguez to zawodnik, który wykonał w tym sezonie najwięcej podań, najwięcej podań celnych i najwięcej podań do przodu. Afimico Pululu jest niezwykle skuteczny, zamieniając 9 celnych strzałów na 6 goli. Trzykrotnie został wybierany do jedenastki kolejki. Jose Naranjo z kolei ma już na koncie bramkę strzeloną zza pola karnego, prawą i lewą nogą, a także głową. Natomiast Dominik Marczuk debiutancką połowę sezonu zakończył jako najlepszy asystent i jedenasty najlepszy “kanadyjczyk” w lidze. (jł)