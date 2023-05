Jagiellonia Białystok. Bida, Camara, Gual, Pazdan, Prikryl i Puerto odchodzą z klubu

29 maja, 2023

fot. Konrad Sikora fot. Konrad Sikora

Sześciu piłkarzy Jagiellonii Białystok odchodzi z klubu. Chodzi o Bartosza Bidę, Juana Camarę, Marca Guala, Michała Pazdana, Tomasa Prikryla i Israela Puerto.

Bartek Bida trafił do „Dumy Podlasia” latem 2015 roku ze Stali Rzeszów. Zasilił wówczas klubową Akademię. W 2018 roku z drużyną juniorów młodszych sięgnął po mistrzostwo Polski. W Ekstraklasie zadebiutował w wygranym 3:0 meczu z Arką Gdynia (sezon 19/20), w którym strzelił jednego z goli. Od tamtego momentu wystąpił w 75 spotkaniach białostoczan, w których zdobył 10 bramek i zanotował sześć asyst. W zakończonym sezonie rozegrał 15 meczów w Ekstraklasie, w których zanotował dwie asysty.

Juan Camara związał się z Jagiellonią latem 2019 roku po przenosinach z Miedzi Legnica. Ogółem wystąpił w 37 meczach w żółto-czerwonych barwach, w których zdobył trzy bramki i zanotował dwie asysty. W zakończonej kampanii zagrał w ośmiu spotkaniach. Sezony 20/21 oraz 21/22 spędził na wypożyczeniach w rumuńskich FC Dinamo 1948 i Universitatea Craiova oraz azerskim Sabah FK.

Marc Gual dołączył do Jagiellonii w marcu 2022 roku w ramach wypożyczenia z ukraińskiego SK Dnipro-1. Zespół zza naszej wschodniej granicy był jego pierwszą zagraniczną drużyną w karierze. Od momentu kiedy trafił do „Dumy Podlasia” wystąpił w 40 meczach, w których zdobył 19 bramek i zanotował osiem asyst. W tym sezonie strzelił 16 goli, który to wynik pozwolił mu sięgnąć po koronę króla strzelców. To drugie takie wyróżnienie w historii dla zawodnika Jagiellonii.

Dla Michała Pazdana kończąca się przygoda była drugim podejściem do gry w Jagiellonii. Pierwsza miała miejsce w latach 2012 – 2015 i zakończyła się brązowym medalem mistrzostw Polski w sezonie 14/15. Ogółem na przestrzeni obu pobytów w Jagiellonii obrońca rozegrał dla Żółto-Czerwonych 139 meczów, w których zdobył cztery bramki i zanotował sześć asyst. W zakończonym sezonie wystąpił 15-krotnie, raz wpisał się na listę strzelców.

Tomas Prikryl był związany z Jagiellonią od lata 2019 roku. Szeregi „Dumy Podlasia”, która była jego pierwszym zagranicznym klubem, zasilił po transferze z rodzimej Mlady Boleslav. Przez cztery sezony gry dla Żółto-Czerwonych wystąpił w 111 spotkaniach, w których zdobył 11 bramek i zanotował 18 asyst. W zakończonej kampanii zanotował natomiast bilans 30 występów, jednej bramki i trzech asyst.

Israel Puerto reprezentował barwy Jagi przez dwa sezony. Do Białegostoku trafił z innego ekstraklasowicza, Śląska Wrocław. W koszulce z „Jotką” na piersi wybiegał na murawę 48 razy. Zdobył trzy bramki, zanotował trzy asysty. W zakończonej kampanii rozegrał 30 meczów, w których dwukrotnie asystował kolegom.

Kontrakty tych piłkarzy wygasają z końcem tego sezonu i jak poinformował w poniedziałek (29.05) klub nie zostaną przedłużone. (źródło: jagiellonia.pl/mt)