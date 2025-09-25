Home Wiadomości Jagiellonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Legią Warszawa

Wiadomości

25 września, 2025

Jagiellonia Białystok bezbramkowo zremisowała z Legią Warszawa

Piłkarze na boisku. Źródło: Jagiellonia Białystok
Bezbramkowo zakończył się mecz 6. kolejki Ekstraklasy pomiędzy Jagiellonią Białystok a Legią Warszawa. Żółto-Czerwoni kontynuują serię nie przegranych spotkań we wszystkich rozgrywkach. 

 

– Trudne spotkanie za nami. W Łodzi z Legią zawsze jest trudno o punkty, zawsze są trudne spotkania i takie też to spotkanie było. Ono miało różne fazy, momenty, kiedy to my mieliśmy więcej kontroli, potem Legia miały więcej kontroli – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. 

Wysoki poziom w meczu z Legią pokazał bramkach Jagiellonii Sławomir Abramowicz, dzięki któremu w dużej mierze drużyna zdobyła jeden punkt. – Zawsze to powtarzam, że robię wszystko, aby pomóc drużynie, dając z siebie dosłownie wszystko. Nie wpuściłem żadnej bramki, cieszę się z tego, ale cóż, myślę, że brawa mimo wszystko należą się całej drużynie. Pomimo tego, że może w ofensywie nie błyszczeliśmy, to też w defensywie zarówno Bernardo i Andy też sporo pomagali w tym meczu, więc jak zwykle to jest sport zespołowy – tłumaczy Sławomir Abramowicz.

Aktualnie Jagiellonia z dorobkiem 17 pkt zajmuje trzecie miejsce w Ekstraklasie. A już w niedzielę (28.09) kolejny ligowy mecz. Rywalem Jagi będzie Lech Poznań. (hk)

 

