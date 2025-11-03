Jagiellonia Białystok bez punktów po przegranej z Rakowem Częstochowa

3 listopada, 2025

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

To druga ligowa porażka z rzędu Jagiellonii Białystok. Żółto-czerwoni przegrali 1:2 na własnym boisku z Rakowem Częstochowa. Po tej rundzie Jaga nadal jest wiceliderem tabeli Ekstraklasy, ale traci już pięć punktów do lidera, czyli Górnika Zabrze.

Bohaterem gości był Oskar Repka, który dwukrotnie pokonał Miłosza Piekutowskiego w 31. i 46. minucie. Jedyną bramkę dla Żółto-Czerwonych zdobył Afimico Pululu po dośrodkowaniu Bartłomieja Wdowika.

– Gdybyśmy szybciej bramkę strzelili, to byśmy jeszcze bardziej siedli na Raków i wyrównali, a potem może wygrali ten mecz, bo wydaje mi się, że zdominowaliśmy Raków i powinniśmy wygrać po prostu ten mecz. Czasami tak w piłce jest, że to nie wpada, ale wydaje mi się, że po prostu byliśmy lepsi – mówi Bartłomiej Wdowik.

Bardziej analitycznie mecz komentuje Adrian Siemieniec, trener Jagi, który uważa, że było to emocjonujące spotkanie. – Pierwsza połowa to lepsza w wykonaniu Rakowa, ale jeżeli chodzi o drugą połowę to z wyjątkiem tego początku, gdzie w pewien sposób bramka na dwa ułożyła też mecz, to naprawdę uważam, że była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Było dużo stworzonych sytuacji, dużo dominacji i tak naprawdę to czego nam zabrakło to goli – tłumaczy trener.

Druga połowa meczu trwała o 20 minut dłużej, bo sędzia Daniel Raczkowski przerwał grę i kazał zdjąć z trybun obraźliwy transparent kibiców Jagiellonii. Baner odnosił się do arbitra z wcześniejszego meczu Górnika z Jagiellonią, który białostoczanie również przegrali. (hk)