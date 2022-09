Jagiellonia Białystok awansowała w Pucharze Polski

Wrzesień 2, 2022

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok wygrała 1:0 z Odrą Opole. Tym samym awansowała do drugiej rundy Pucharu Polski. Do rozstrzygnięcia rywalizacji potrzebna była dogrywka.

– W tym meczu takiej efektywnej gry, jak to było w poprzednich spotkaniach i tylu klarownych sytuacji nie stworzyliśmy – powiedział po zakończeniu spotkania trener Jagiellonii Maciej Stolarczyk. – Był to bardzo trudny mecz dla nas. Odra stworzyła sobie dobre sytuacje, w których mogła strzelić nam bramkę. Mocno nam zagroziła.

Gola dla Żółto-Czerwonych strzelił Maciej Bortniczuk w 96 minucie meczu.

– To jest Puchar Polski. W Pucharze liczy się zwycięstwo i my je odnieśliśmy. Z tego jestem bardzo zadowolony. Gratuluję zespołowi, bo jest sztuką nie grać dobrze, a wygrywać i to zespół pokazał – dodał Maciej Stolarczyk.

Następny mecz Jagiellonia Białystok zagra w ramach Ekstraklasy. Spotkanie odbędzie się w niedzielę (04.09). Przeciwnikiem będzie Zagłębie Lubin. (hk)