Jagiellonia Białystok awansowała do półfinału Pucharu Polski

29 lutego, 2024

Źródło: Jagiellonia Białystok Źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia Białystok wygrała 2:1 z Koroną Kielce, tym samym zagra w półfinale Pucharu Polski. Decydującego gola w doliczonym czasie gry strzelił Pululu. Pierwszą bramkę również zdobył ten piłkarz.

– To bardzo ważne dla nas zwycięstwo, które kosztowało nas dużo serducha, dużo intensywności, dużo zaangażowania – mówi Adrian Siemieniec, trener Jagiellonii Białystok. – Uważam, że z dwóch stron tak ten mecz wyglądał. To bardzo trudny był dla nas był mecz właśnie przez tą intensywność i zaangażowanie, ale jeżeli stawką jest półfinał Pucharu Polski, to też nie ma co się spodziewać, że te spotkanie będzie proste. Także duże podziękowanie jeszcze raz dla kibiców i dużo podziękowania oraz gratulacje dla drużyny za serducho, który pokazali do końca i to zwycięstwo w ostatnich minutach.

Żółto-Czerwoni dużo czasu na regenerację nie mają, ponieważ przed nimi kolejny mecz ligowy w ramach 23. kolejki. W sobotę zagrają z Górnikiem Zabrze, który jest na 7 pozycji w tabeli Ekstraklasy. (hk)