Jagiellonia Białystok. Arsenić i Błyszko odchodzą z klubu

Wrzesień 8, 2020

fot. Katarzyna Cichoń fot. Katarzyna Cichoń

Zoran Arsenić i Wojciech Błyszko nie zagrają już w Jagiellonii. Obaj piłkarze zostali wypożyczeni.

Najbliższy sezon Arsenić spędzi w drużynie chorwackiej ekstraklasy, HNK Rijeka. Roczne wypożyczenie zawiera opcję wykupu.

Arsenić jest wychowankiem NK Osijek. Do Jagiellonii trafił na początku 2019 roku z Wisły Kraków. Żółto-czerwoną koszulkę białostockiego klubu przywdziewał w 47 meczach, w tym 44 spotkaniach w Ekstraklasie i trzech o Puchar Polski. Na przestrzeni półtora roku spędzonego w Dumie Podlasia uzbierał cztery asysty. Stoper miał udział w awansie Jagi do finału zmagań o Puchar Polski w 2019 roku, w którym zresztą wystąpił, rozgrywając pełne spotkanie.

Z kolei Wojciech Błyszko został wypożyczony do beniaminka PKO Ekstraklasy – Stali Mielec.

Urodzony w Drawsku Pomorskim stoper jako junior występował w Światowidze Łobez, akademii Pogoni Szczecin i Bałtyku Koszalin, a następnie reprezentował barwy drużyny młodzieżowej niemieckiego Eintrachtu Brunszwik.

Sezon 2018/2019 Błyszko spędził w drugoligowych Błękitnych Stargard, dla których rozegrał 24 spotkań II ligi, z czego 23 w podstawowym składzie i 22 od pierwszej do ostatniej minuty. Kolejnym etapem kariery 20-latka były przenosiny do Jagiellonii. W drużynie Dumy Podlasia zadebiutował w ekstraklasie, a miało to miejsce pod koniec sezonu 2019/2020, a dokładnie 12 lipca 2020 roku, kiedy to pojawił się w wyjściowym składzie na wyjazdowy mecz z Piastem Gliwice (0:2). Młody stoper wystąpił w trzech ostatnich spotkaniach minionej kampanii, w której Jaga finiszowała na ósmym miejscu w tabeli polskiej elity.

Warto nadmienić, że Błyszko pierwszy oficjalny mecz w żółto-czerwonych barwach zaliczył jednak jesienią 2019 roku. Wystąpił wówczas w wyjazdowym starciu 1/32 Pucharu Polski z Cracovią (25.09), w którym Jaga musiała uznać wyższość rywala, przegrywając 2:4. Wojtek ma jednak miłe wspomnienia z tego meczu, to właśnie w nim zdobył bowiem swoją jedyną bramkę dla białostoczan. Reasumując, Błyszko rozegrał w Jagiellonii cztery oficjalne spotkania, strzelając jednego gola. (źródło: jagiellonia.pl/mc)