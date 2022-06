Jagiellończycy przegrali z mistrzem Polski. Drugi sparing dla Lecha 1:2

Czerwiec 29, 2022

źródło: jagiellonia.pl źródło: jagiellonia.pl

Jagiellonia Białystok przegrała 1:2 sparing z Lechem Poznań. Był to drugi mecz kontrolny żółto-czerwonych podczas letnich przygotowań do nowego sezonu. Gola dla Jagi strzelił Fedor Cernych.

– Był to dla nas bardzo wartościowy mecz. Zagraliśmy z mistrzem Polski, który jest obecnie na zupełnie innym etapie przygotowań. Za chwilę drużyna z Poznania przystąpi do spotkań w ramach Superpucharu Polski i europejskich rozgrywek. Dla nas to bardzo dobra lekcja, bo przy wysokiej jakości rywala mogliśmy dostrzec, nad jakimi mankamentami powinniśmy jeszcze popracować. Było to spotkanie, w którym dużo działo się na boisku. Przeciwnik dzięki wysokim umiejętnościom tworzył sobie przewagę na placu gry, ale uważam, że nasz zespół też funkcjonował dobrze. Obie ekipy grały na wysokich obrotach, chciały zdobyć jak najwięcej bramek, ale padły tylko trzy – powiedział trener Jagiellończyków, Maciej Stolarczyk.

Spotkanie rozegrano na stadionie rywala przy ulicy Bułgarskiej w Poznaniu. Na prośbę mistrzów Polski mecz był zamknięty dla publiczności i mediów.

– Pracujemy nad wieloma elementami, między innymi nad wysokim pressingiem, co chcieliśmy przećwiczyć w meczu. Dzięki temu zdobyliśmy bramkę. Są jednak jeszcze duże rezerwy, bo w kilku przypadkach przeciwnik trochę zbyt łatwo daliśmy się przedostać rywalom pod nasze pole karne. Będziemy nad tym pracować. Do poprawy z pewnością jest nasza postawy w obronie przy stałych fragmentach gry. Oczywiście Lech ma świetnych wykonawców w tym elemencie, ale to pokazuje, że przed nami jeszcze ogrom pracy – mówił trener Stolarczyk.

Trzecie spotkanie kontrolne z Chojniczanką Chojnice zostanie rozegrane w sobotę (02.07), w ostatnim dniu zgrupowania. (mt)