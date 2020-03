Jaga pomaga. Klub przekazał pogotowiu m.in. ozonator i środki do dezynfekcji

Marzec 24, 2020

źródło: Jagiellonia Białystok źródło: Jagiellonia Białystok

Jagiellonia zaangażowała się w walkę z koronawirusem. Przedstawiciele klubu przekazali białostockiej stacji pogotowia ratunkowego ozonator oraz środki odkażające.

– Bardzo chcielibyśmy podziękować Jagiellonii Białystok, piłkarzom, ludziom, którzy przyczynili się do tej zbiórki za to, że o nas pomyśleli. Powoli kompletujmy ten sprzęt niezbędny, żeby utrzymać te nasze zespoły, nasze karetki w czystości w takiej, w jakiej powinniśmy jechać do pacjenta – mówi Mirosław Rybałtowski, dyrektor medyczny Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku.

W paczkach przekazanych pogotowiu, oprócz ozonatora, znalazły się też jednorazowe rękawiczki czy płyny do dezynfekcji.

– Ta zbiórka nasza tak na dobrą sprawę cały czas trwa i chcielibyśmy zachęcić kibiców do tego, żeby się zaangażowali w taką akcję. Z jednej strony wszyscy powinniśmy w tym momencie być jak najdalej od siebie odseparowani, a z drugiej strony powinniśmy być teraz mocno razem – mówi rzecznik prasowy Jagiellonii Białystok Kamil Świrydowicz.

Najbardziej potrzebne pogotowiu, jak i wszystkim innym placówkom medycznym, są teraz pakiety ochrony osobistej czy środki odkażające. (mt/mc)