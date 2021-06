Ireneusz Mamrot ponownie będzie trenował Jagiellonię Białystok

Czerwiec 5, 2021

źródło: jagiellonia.pl

– Zawsze miło wraca się do miejsc, z którymi wiążą się dobre wspomnienia. Takich mam mnóstwo w Białymstoku. Odchodząc w 2019 roku coś mi podpowiadało, że jeszcze tutaj wrócę, chociaż nie spodziewałem się, że nastąpi to tak szybko – tak swój trenerski powrót do Jagiellonii Białystok komentuje Ireneusz Mamrot.

Szkoleniowiec związał się z żółto – czerwonymi roczną umową, z opcją przedłużenia o dwa lata. Ireneusz Mamrot zastąpił Bogdana Zająca, z którym klub w marcu bieżącego roku rozwiązał umowę.

Trener Mamrot prowadził już Jagę w latach 2017 – 2019. Funkcję pierwszego szkoleniowca pełnił w 108 meczach. Za jego pierwszej kadencji Jagiellonia wywalczyła wicemistrzostwo Polski (2018), a także dotarła do finału zmagań o Puchar Polski (2019).

Ponadto. z nim na ławce trenerskiej Jagiellończycy zdołali wyeliminować portugalskie Rio Ave, co do dzisiaj pozostaje największym sukcesem białostockiej drużyny na międzynarodowej arenie. (ea)