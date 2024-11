IPN odkrywa zbiorowe pochówki ofiar terroru komunistycznego na cmentarzu wojskowym w Białymstoku

Podczas sondażowego wykopu w jednej z alejek cmentarza odkryto ponad 20 jam grobowych, z których przebadano już pięć, wydobywając szczątki dziesięciu osób. Nekropolia była miejscem ukrywania ciał od lipca 1944 roku do lat 50., w tym ofiar metod śledczych stosowanych przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego oraz osób przywożonych z aresztu śledczego.

– Mamy do czynienia z ludźmi, którzy zostali wrzuceni do jam grobowych. Nie pochowani, tylko wrzuceni. Najczęściej są to jamy, gdzie są szczątki dwóch, trzech, może czterech osób. Ci ludzie są w jakiś ubraniach, mamy przy nich rzeczy osobiste, na przykład medaliki katolickie – mówi prof. Krzysztof Szwagrzyk – zastępca Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej.